Primeira derrota da Novasemente

A Novasemente recebeu o GCR Nun’Alvares no Pavilhão Napoleão Guerra, na tarde de sábado, e perdeu os primeiros pontos, com uma derrota perante o GCR Nun’Alvares que se encontrava em igualdade pontual com as antenses e o Benfica, somando por vitórias os jogos disputados..

Numa partida que já se esperava difícil, com uma das melhores equipas do campeonato, perante o seu público, as antenses tudo fizeram para chegar à vitoria, mas bastou um golo de Cátia Morgado aos 23 minutos para que o objetivo não fosse concretrizado.

A Novasemente disputa agora duas jornadas fora de casa, só voltando ao Pavilhão Napoleão Guerra no último fim-de-semana de outubro.