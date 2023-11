Primeira jornada da Taça Associação sem surpresas

Este fim-de-semana o campeonato do popular de Espinho parou para que se disputasse a primeira jornada da fase de grupo. As 20 equipas em competição no campeonato ficaram divididas em quatro grupos. Os primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para as meias-finais.

Resultados da primeira jornada da Taça Associação:

Grupo A

Associação Esmojães 1×2 AD Guetim

Magos Anta 1×4 Juventude Estrada

Cantinho Ramboia (folga)

Grupo B:

Estrelas Vermelhas 0x2 Morgados Paramos

Desportivo Ponte Anta 1×2 Leões Bairristas

GD Outeiros (folga)

Grupo C:

Aguias Paramos 2×0 Lomba Paramos

Rio Largo 3×0 Império Anta

Cruzeiro Silvalde (folga)

Grupo D:

Bairro Ponte Anta 4×2 GD Idanha

Novasemente 0x2 Quinta Paramos

Estrelas Ponte Anta (folga)