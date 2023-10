Primeira parte de grande nível do Lobão

Excelente etapa inicial dos lobanenses que inauguraram o marcador numa boa jogada coletiva finalizada por Filipe Avó com um remate cruzado para o fundo da baliza. Dois minutos volvidos Yemi esteve muito perto do segundo golo. Os forasteiros responderam com uma jogada individual de Abner e Mosquera fez uma boa defesa. Sousa e Ajala remataram com muito perigo. Perto do intervalo, um grande cruzamento na esquerda do ataque permitiu a Filipe Avó, com muita calma, rematar para o segundo golo da partida.

Na etapa complementar, a Juveforce dispôs de mais posse de bola, mas sem criar real perigo junto da baliza de Jair Mosquera. O Lobão respondeu em transições rápidas para o ataque, mas sem flagrantes ocasiões de golo.