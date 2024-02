Tudo adiado para a segunda mão em Paços de Brandão: Casa do Porto de Argoncilhe e Cruzeiro empataram a um e tudo fica para decidir a 14 de abril. Num jogo desgastante devido ao estado do relvado, a equipa da casa encostou o Cruzeiro às cordas, mas foi perdulário na finalização.

Os golos só surgiram na segunda parte: Ricardo Loureiro, vindo do banco, fez o 1-0. A expulsão de Nuno Neves acentuou o domínio caseiro, mas a bola teimou em não entrar. Na parte final do encontro, Raul Redol aproveitou um erro defensivo para igualar a eliminatória, mesmo sem o merecer.

O União da Mata fez valer a maior eficácia para levar uma vantagem de dois golos para o jogo em Lamas, nos quartos de final da Taça Associação: 2-4 no terreno do Cadinha. Ao intervalo, o resultado era de 0-3, com golos de André Oliveira, de Fábio Ribeiro e do inevitável Hugo Tavares.

Na segunda parte, o Cadinha reagiu por intermédio de Tiago Glória a fazer o 1-3. O União voltou de seguida a marcar pelo recém-entrado Fábio Ribeiro. Tiago Glória completou o bis no último golo de um jogo em que o União concretizou praticamente todas as oportunidades, e em dois dos golos contou com a colaboração de Pedro Santos.

Nos outros dois jogos da 1ª mão dos quartos de final da Taça Associação a UD Mozelos recebeu o Stop FC que venceu por 1-0 e o Real Recarei foi a casa da CVP Sanguedo vencer por 2-1.