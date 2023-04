Queda dos líderes na meia-final do Inatel Aveiro

Perder nos penáltis é sempre cruel. Ainda mais quando a equipa derrotada liderou todo o campeonato e beneficiava do fator casa. No Campo de Jogos Manuel de Oliveira Pé D’Arca, em Pigeiros, o Pigeirense e o CCD Nadais, de Escapães, empataram a zero no tempo regulamentar da partida da meia-final do Campeonato Inatel Aveiro. A partida seguiu para as grandes penalidades e o líder do Grupo A acabou mesmo derrotado.

O CCD Nadais, que terminou a prova em segundo lugar com menos três pontos que o Pigeirense vai agora defrontar o ADRA Visconde.

No outro jogo da meia-final, o primeiro classificado do grupo B, o Lavandeira de S. João de Ver foi surpreendido em casa pelo ADRA Visconde, com um contundente 0-3. Rúben Silva, por duas vezes, e Pedro Nuno, por uma, construíram o resultado que dá o carimbo para o confronto com o CCD Nadais, na final. Tal como no grupo A, o líder destacado acabou por claudicar: a ADRAV só na última jornada garantiu o segundo lugar a um ponto de distância da ADR Reguenga Palhota, enquanto a ACD Lavandeira terminou firme no primeiro lugar, com apenas uma derrota e a melhor defesa contabilizando ambos os grupos (cinco golos sofridos).

A final ADRA Visconde x CCD Nadais disputa-se sábado pelas 16 horas.