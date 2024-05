Quem perde com o último…

O Lusitânia Lourosa complicou a disputa pela subida. Na Tapadinha, perdeu com o Atlético (último na série) por 1-0.

Ainda antes do apito inicial, Daniel Almeida foi aplaudido por todos os adeptos presentes: o central de 40 anos esteve no onze inicial e despediu-se dos relvados com 30 minutos jogados. Antes de dar lugar a Bruno Almeida, marcou o único golo do jogo, num forte golpe de cabeça – resultado que permaneceu até ao descanso, uma vez que o Lusitânia não criou qualquer oportunidade. Jorge Pinto, insatisfeito, mudou três peças ao intervalo. A equipa melhorou, chegou com insistência ao último terço contrário, mas sem apresentar real capacidade de furar o bloco. Os cruzamentos a partir do meio-campo multiplicaram-se à mesma velocidade que o cansaço físico e mental.

Com este resultado, o Lusitânia Lourosa, ocupa o quarto lugar e deixa de depender de si para ambicionar aos lugares de acesso à segunda liga.

Foto de arquivo