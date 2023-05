“Queremos repor a verdade e defender a honra do clube”

A Associação de Esmojães falou ao Jornal N sobre a decisão do Conselho de Justiça da AFPCE – Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho relativa ao jogo com o Cantinho disputado a 25 de março, afirmando querer repor a verdade desportiva e defender a honra dos jogadores e do clube.

Na passada semana, a Associação de Esmojães veio a público, em comunicado, dar conta da sua versão dos factos sobre o jogo que disputou com o Cantinho da Ramboia, a 25 de março, que terminou aos 65 minutos, por decisão do árbitro, que alegou não existirem condições de segurança e que os jogadores da Associação se recusaram a continuar a partida.

O capitão da Associação de Esmojães, José Carlos Silva esclarece: “O facto de andarem a dizer que o jogo acabou porque nos recusamos a jogar e que não havia condições de segurança não corresponde à verdade. Temos de defender os nossos jogadores porque não são só eles que têm de respeitar o clube e as instituições, mas também têm de ser respeitados”.

Leia tudo sobre este caso na edição impressa do Jornal N.