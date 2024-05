Quinta continua a liderar

Numa partida que era essencial para as aspirações do Rio Largo, a Quinta não hesitou e ganhou por 2-0 mantendo-se tranquilamente na liderança do campeonato com nove pontos de avanço, a cinco jornadas do fim. Os pupilos de Paulo Reis construíram a vantagem ainda na primeira parte, com golos de Pedro Vieira e Válter Gomes. Bruno Guimarães fez várias alterações na equipa do Rio Largo, mas não conseguiu dar a volta ao resultado.

Os Leões entraram melhor na partida e podiam ter marcado. Depois de muita luta no meio campo voltaram a ter grande oportunidade com grande defesa do redes da Juventude da Estrada que não conseguiu impedir o golo que chegou finalmente aos 43 minutos, na sequência de um livre. A segunda parte começou equilibrada e aos 70’, um lance de insistência da Juventude, acabou com um autogolo e o empate, mas minutos depois num, lance rápido pelo lado esquerdo os Leões voltaram a ganhar vantagem que se manteve até ao fim, apesar da Juventude procurar o golo.

No jogo entre os Magos, que se encontram abaixo a linha de água, e o Cantinho, em terceiro na tabela, foi a equipa de Anta que entrou melhor na partida, estando a vencer ao intervalo pela diferença mínima. Na segunda parte, Paulo Moleiro fez várias alterações na equipa do Cantinho que puxou dos galões e foi à baliza adversária por três vezes com sucesso, dando a volta ao resultado. Os dois goleadores saíram do banco: Jorge Pinho marcou dois e Fábio Guedes fez o terceiro.

Na partida que colocava em campo o sexto e o sétimo classificados, os Águias de Paramos bateram por 3-1 a Novasemente e subiram um lugar na tabela, estando agora mais afastados dos lugares de descida. A turma paramense ganhou com golos de Miguel Ângelo Jesus, Leo Prata e Joel Oliveira. O golo da Novasemente foi uma infelicidade de Ruben Soares que marcou na própria baliza.

A partida entre os dois últimos da tabela classificativa acabou com um empate a uma bola. O Império de Anta entrou melhor na partida e chegou ao golo ainda na primeira parte, por Tiago Lacerda. Na segunda parte o Cruzeiro de Silvalde não se deixou ficar e obteve o empate com golo de Diogo Branco.