Quinta de Paramos isolada no primeiro lugar

Numa das partidas com maior interesse da jornada 12 da I divisão do campeonato de futebol popular espinhense, o Cantinho da Ramboia recebeu os Leões Bairristas em Guetim, devido a castigo, mas não foi isso que impediu a conquista dos preciosos três pontos e a aproximação ao segundo lugar. Depois de uma primeira parte de equilíbrio chegou-se ao intervalo sem golos. No segundo tempo foram os Leões que marcaram primeiro logo nos minutos iniciais, o Cantinho lutou e acabou por fazer a reviravolta nos últimos dez minutos da partida com um bis de Filipe Almeida, que marcou aos 80 e 88 minutos.

Na partida que colocou frente e frente o líder do campeonato e o último classificado, a Quinta de Paramos não vacilou e venceu por duas bolas a zero o Império de Anta com golos de Marcelo e Ricardo Sá. A vitória permitiu alargar a vantagem para o segundo classificado para uns confortáveis 9 pontos.

Com a derrota por duas bolas a zero em casa do Rio Largo, que também é a sua, os Águias de Paramos mantêm o oitavo lugar da tabela classificativa, embora em igualdade pontual com o Magos de Anta, posição que implica a descida ao segundo escalão do futebol popular espinhense. Ainda com aspirações aos primeiros lugares da tabela, o Rio Largo entrou na partida a querer os três pontos e marcou o primeiro golo ainda na primeira parte, vantagem reforçada com outro tento conseguido no segundo tempo. Marcaram para a equipa espinhense: Ruben Neiva e Cláudio Oliveira.

O Cruzeiro de Silvalde e a Juventude da Estrada protagonizaram na tarde de sábado um jogo entretido, no qual a vitória sorriu à equipa mais eficaz. Numa primeira parte disputada sob o signo do equilíbrio ganhou vantagem a equipa forasteira aproveitando uma desatenção defensiva do Cruzeiro para abrir o marcador por Diogo Dias.

Mas o Cruzeiro não se atemorizou com o golo e conseguiu igualar a contenda pouco depois, por intermédio de João Miranda. Ainda antes do intervalo, voltou a passar para a frente a equipa de Paramos, num ataque rápido concluído por Alexandre Silva. Após o intervalo, logo nos minutos iniciais, a Juventude da Estrada ampliou a vantagem por intermédio de Luís Violas. Até ao final, ambas as equipas conseguiram criar ocasiões de golo, mas o resultado manteve-se inalterado.

Com tudo por decidir relativamente aos lugares de descida, o dérbi antense entre Magos e Novasemente ganhava importância para os Magos que não têm tido vida fácil esta época. O jogo foi bem disputado com os Magos a ganharem ascendente na primeira parte, mas sem marcarem. Na segunda parte o golo podia ter surgido para qualquer lado, mas o marcador não se alterou.