Quinta é campeã sem derrotas

Ainda com três jornadas por disputar, a Quinta de Paramos venceu o dérbi paramense perante os Águias por goleada e sagrou-se campeã tendo perdido apenas dois pontos em todo o campeonato. A Quinta sabia que uma vitória lhe dava o título, mas ao intervalo o jogo estava empatado sem golos. Só que os campeões entraram com tudo na segunda parte e marcaram por quatro vezes Os marcadores de serviço foram Ricardo Sá que bisou, Marcelo Tralhão e Daniel Sá.

No final do jogo fez-se a festa em Paramos.

Em dérbi espinhense, entre terceiro e quarto, o Rio Largo venceu claramente o Cantinho, mas não conseguiu alcançar o adversário na tabela. Gonçalo Pinhal abriu o marcador para o Cantinho logo aos três minutos, mas o Rio Largo empatou ainda nos primeiros dez minutos, dando a volta ao resultado aos 25’ e alargando a vantagem para os 4-1 antes do intervalo. Jorge Pinho reduziu para o Cantinho, no início da segunda parte, mas o Rio Largo voltou a marcar aos 75’ fixando o resultado em 5-2.

Na partida entre Magos de Anta e Cruzeiro de Silvalde, as duas precisavam de pontos na luta pela manutenção com a vitória a sorrir aos Magos, que dominaram o jogo desde o início, embora não tenho conseguido concretizar, chegando o jogo a intervalo com o nulo no marcador.

Na segunda parte os antenses marcaram por duas vezes, a primeira de livre e a segunda de cabeça, por Estevão Amaral e Vítor Cruz. Já em tempo de descontos marcou o Cruzeiro, por Miguel Sousa.

Na partida entre Juventude da Estrada e Novasemente a vitória sorriu à turma da casa, apesar das muitas oportunidades desperdiçadas e do jogador expulso aos 60 minutos. A Juventude dominou a partida, mas o golo só surgiu a poucos minutos do intervalo. Na segunda parte a turma da casa continuou melhor e, mesmo a jogar com dez, marcou por mais duas vezes, aos 65 e 85 minutos. Os marcadores de serviço foram Wilson Ferreira, Leandro Lírio e Alexandre Silva.

Na receção ao último classificado, os Leões Bairristas pareciam ter a vida facilitada, mas a partida não foi fácil e o resultado foi de 6-3, com golos para todo os gostos. O marcador já registava 2-5 ao intervalo. Pelos Leões Bairristas, destaque para o hat-trick de Tiago Lapa, Eduardo Pinhal bisou e Pedro Sá fez o sexto. Os golos do Império foram de André Ferreira, que bisou na partida e de Jorge Marques.