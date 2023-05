Quinta e Cantinho na Final da Taça Cidade de Espinho

A Quinta ganhou 1-0 ao Rio Largo e o Cantinho passou nos penáltis no confronto com os Leões Bairristas.

A partida das meias-finais da Taça Cidade de Espinho/Beatriz dos Panos, disputada na tarde de sábado, no Complexo Desportivo da Seara voltou a colocar frente a frente Cantinho da Ramboia e Leões Bairristas, depois do jogo do campeonato, no passado fim-de-semana, ganho pelos Leões. Desta feita, o marcador registou um nulo do início ao fim da partida. Sendo jogo da Taça, com apenas uma eliminatória, a decisão de quem seguiria para a final ficou adiada para as grandes penalidades e aí a sorte sorriu ao Cantinho que converteu com sucesso três penalidades, contra nenhuma dos Leões Bairristas que ficam assim arredados desta competição

Na tarde de domingo, a meia-final entre a Quinta de Paramos e o Rio Largo ditou a passagem da turma de Paramos, que ganhou a partida pela diferença mínima, com um golo de João Graça, já na segunda parte. A partida colocou frente a frente a primo-divisionária Quinta de Paramos, em quarto no campeonato e o Rio Largo, que apesar de já ter a subida garantida, milita na II divisão do futebol popular espinhense, mas tal não influenciou em nada as emoções que envolveram a partida, muito disputada do princípio ao fim, com o Rio Largo a vender caro o bilhete da passagem à final que a Quinta de Paramos vai disputar com o Cantinho da Ramboia.