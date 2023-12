Quinta é líder isolada da I divisão

Num dos dérbis da jornada entre Quinta e Águias de Paramos a vitória caiu para a Quinta que mantém assim a liderança isolada do campeonato, enquanto os Águias estão na sétima posição. A Quinta já ganhava por 1-0 ao intervalo tendo marcado os golos, um na primeira e outro na segunda parte, Daniel Sá e Ricardo Sá. O marcador dos Águias, já na segunda parte, foi Fábio Sousa.

Em fim-de-semana de aniversário do Rio Largo, o Complexo Desportivo de Paramos acolheu um clássico do futebol popular entre duas equipas espinhenses. Cantinho da Ramboia e Rio Largo, que se encontravam empatados na tabela classificativa, não conseguiram desempatar dentro das quatro linhas, acabando o jogo, disputado ao fim da tarde de sábado, empatado sem golos, mas com vários cartões amarelos para cada uma das equipas.

Os Leões Bairristas foram a casa do último classificado, Império, que venceram por 5-1, subindo ao segundo lugar da tabela classificativa ao aproveitarem o empate entre Rio Largo e Cantinho. O império tentou, mas não conseguiu resistir à superioridade leonina que já vencia por 2-0 ao intervalo. Marcaram pelos Leões Leandro Dias que bisou, Bruno Rocha e Tiago Lapa, beneficiando ainda de um autogolo. O golo do Império foi de Pedro Lima.

Na partida que colocou frente a frente Novasemente e Juventude da Estrada, em Cassufas, não faltaram emoção e golos. Os paramenses entraram bem na partida, mas, no primeiro remate à baliza, aos sete minutos foi a turma da casa que inaugurou o marcador. A Juventude deu a volta, com golos aos 34 e 37 minutos, mas já na segunda parte a Novasemente igualou de grande penalidade, da mesma forma que a Juventude voltou a passar para a frente., vantagem alargada aos 61 minutos. A Novasemente ainda reduziu aos 88’, mas já não conseguiu a vitória.

Na partida entre sétimo e oitavo classificados, foi o Cruzeiro de Silvalde que levou a melhor sobre os Magos de Anta que, depois de estarem a perder por 3-0 ao intervalo, reduziram para o 3-2 final. Pelos Magos marcaram Juan Cruz e Ivo Couto. Os golos silvaldenses foram de João Ferreira, Tiago Fortes e Miguel Sousa.