Quinta isola-se na liderança

Com a vitória pela diferença mínima na receção ao terceiro classificado, Rio Largo, a Quinta de Paramos isolou-se na liderança da tabela classificativa. Bastou um golo de Valter Gomes, ainda na primeira parte, para que a turma da casa conseguisse os três pontos, em vésperas de se deslocar a casa dos Águias de Paramos. No sábado, pelas 18 horas, disputa-se outro clássico: o Rio Largo recebe o Cantinho da Ramboia no Complexo de Paramos.

O jogo que colocou frente a frente Juventude da Estrada e Leões Bairristas foi bastante equilibrado, mas os os Leões conseguiram abrir o marcador num canto, aos 26 minutos, com um autogolo do defesa da Juventude. A segunda parte jogou-se na mesma toada de equilíbrio, embora se notasse um pendor mais ofensivo dos Leões que conseguiram o segundo golo já nos minutos finais da partida, depois da Juventude da Estrada ter visto um golo invalidado por haver duas bolas dentro do campo.

Com este resultado os Leões encostam ao segundo e terceiro classificado que não pontuaram esta jornada.

A partida da quinta jornada entre Magos de Anta e Cantinho da Ramboia que se disputou na tarde de domingo em Cassufas, não chegou aos 90 minutos regulamentares. O Cantinho da Ramboia encontrava-se a ganhar por 1-0 ao intervalo, mas a cerca de dez minutos da segunda parte uma falta por assinalar terá levado a uma invasão de campo que levou o árbitro a terminar a partida.

A Novasemente conseguiu a segunda vitória no campeonato, a jogar em casa perante os Águias de Paramos com quem se encontra agora em igualdade pontual na tabela.

A turma de Anta entrou com vontade de resolver e vencia pela diferença mínima ao intervalo, vantagem que alargou na segunda parte. Marcaram para os antenses Rui Castro e Fábio Valente. Na próxima jornada os Águias de Paramos têm a vida teoricamente mais complicada, já que recebem o líder do campeonato: Quinta, num dérbi paramense. A Novasemente volta a jogar em casa, perante a Juventude da Estrada.

Na partida que colocou frente a frente os dois últimos classificados da I divisão a vitória pendeu para a turma da casa, com o Cruzeiro a conseguir os seus primeiros três pontos perante o Império. O Cruzeiro vencia por 1-0 ao intervalo e alargou a vantagem na segunda parte, apesar dos dois golos antenses, que não foram suficientes.