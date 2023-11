Quinta vence Império e é líder

O clássico espinhense entre Leões Bairristas e Cantinho da Ramboia acabou com um nulo no marcador, apesar do esforço das equipas para conquistarem os três pontos. Numa partida muito bem disputada a equipa da casa teve boas oportunidades de golo, mas não conseguiu desbloquear o resultado e os pontos acabaram divididos. Este empate só não teve maior impacto porque Rio Largo e Águias de Paramos também empataram. Os visitantes marcaram primeiro por Guga (Gustavo Leite), mas a turma da casa acabaria por conseguir repor a igualdade. Quem beneficiou foi a Quinta. Com a vitória por 1-0 perante o Império, a Quinta subiu ao primeiro lugar da tabela classificativa. A partida registava um nulo no marcador ao intervalo e foi um golo de Manu (Manuel Costa) que desbloqueou o resultado e permitiu que os três pontos ficassem em Paramos. Em partida disputada na manhã de domingo em Cassufas, a Novasemente recebeu os Magos num dérbi antense que caiu para a turma visitante, com o o resultado final a registar 4-2. Por fim, a Juventude da Estrada entrou forte na partida perante o Cruzeiro de Silvalde, marcando aos 8’, 15’ e 35 minutos e criando várias oportunidades não concretizadas. Mas na segunda parte o Cruzeiro reduziu logo no primeiro minuto. Aos 16 minutos, o defesa da Juventude fez um autogolo e o Cruzeiro começou a controlar o jogo, acabando por conseguir o empate e conquistar o primeiro ponto no campeonato .