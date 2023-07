Reforços a caminho do CD Paços de Brandão

A equipa do CD Paços de Brandão que se prepara para atacar o campeonato Sabseg sob o comando de Tiago Leite, que já renovou, começa a apresentar os seus reforços e a delinear o plantel para a época 2023/24.

Nas redes sociais Tiago Leite afirma: “Queremos dar continuidade ao processo de crescimento do clube e para isso teremos que nos transcender de forma a jogarmos um futebol entusiasmante que apaixone os nossos adeptos para continuarem a vir em massa nos apoiar!”

Com o objetivo de se afirmar no Campeonato Sabseg, a equipa brandoense deverá integrar nas suas fileiras o médio centro Belinha, que vem do SC Espinho, o guarda-redes Ivo Eichman e o lateral direito Márcio Reis que alinhavam pelo CD Estarreja, Vítor Fonseca, defesa central do SC Coimbrões, e Samuel Vivas, lateral esquerdo do ADC Lobão.

Já renovaram, pela equipa de Paços: o guarda-redes Francisco Costa, o defesa Gustavo Figueiredo, o médio Tiago ‘Martini’ e os avançados ‘Tigas’ e Paulo Sá.

Do plantel devem sair: o defesa central Rui Silva de 36 anos, Vitinha, lateral esquerdo de 30 anos, o ponta de lança de 36 anos Manuel Pinto e o guarda-redes de 29 anos Samuel Biscaia.