Regresso segura vice-liderança

Com a subida à I divisão assegurada, o Rio Largo folgou esta jornada, mas a luta pelos dois restantes bilhetes de subida encontra-se ao rubro: o Regresso segurou a vice-liderança, mas o GD Outeiros está na luta e o Cruzeiro ultrapassou o Império na tabela.

De goleada. Foi assim que o GD Regresso segurou a vice-liderança no campeonato da II divisão da AFPCE ao vencer por seis bolas sem resposta os Morgados, no Complexo Desportivo de Paramos. Esta é uma vitória muito importante, já que na próxima jornada, o GD Regresso recebe o GD Outeiros, com a disputa de três pontos na luta pela subida de divisão.

Quanto ao GD Outeiros recebeu o Bairro da Ponte de Anta numa partida que se previa difícil, mas que a turma silvaldense venceu tranquilamente, com duas bolas sem resposta, segurando o terceiro lugar e uma vaga no comboio da subida. Os golos do GD Outeiros foram marcados por Miguel Oliveira e por Sandro Marques, um na primeira parte e o outro na segunda.

O Cruzeiro de Silvalde, com a vitória por 3-2, conquistada em casa, perante o Império de Anta, conquistou os três pontos que lhe permitiram ultrapassar o seu adversário na tabela classificativa, estando agora em quarto lugar, em igualdade pontual com o terceiro, GD Outeiros e, por isso, muito próximo dos lugares de subida, embora folgue na próxima jornada.

O Império desceu ao quinto lugar, mas, a um ponto dos adversários diretos na subida, tem, teoricamente, a vida mais facilitada na próxima jornada, já que recebe os Morgados, que se encontram muito abaixo na tabela classificativa.