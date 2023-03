Reguenga afasta Nadais da final da Taça Inatel

Duas candidatas aos lugares cimeiros do Campeonato Inatel enfrentaram-se nas meias-finais da Taça Inatel Aveiro e, desta feita, a sorte sorriu ao Reguenga Palhota, que venceu por 2-0 em casa do Nadais, com golos de Válter e Ruben.

O Nadais até entrou melhor no jogo e criou diversas oportunidades na primeira parte, mas quem não marca sofre e foi o que aconteceu no inicio do segundo tempo, num livre à entrada da área que deu o primeiro golo ao Reguenga Palhota.

O segundo tento ocorreu já no final da partida, de contra-ataque e selou a vitória para os visitantes que conseguiram assim o bilhete para a final, a 13 de maio.