A ADR Reguenga Palhota derrotou a ADA Imigrante, por 2-0, num encontro disputado no sábado, válido para a Série B do Campeonato Inatel. Com este triunfo, os vencedores ultrapassaram o adversário na tabela, chegando aos 13 pontos depois de sete partidas. A ADA Imigrante segue com 11.

André e Luís Filipe marcaram os dois golos da partida.