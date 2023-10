Relâmpago avança na Taça com mão cheia

No Parque da Concórdia, o Relâmpago Nogueirense não teve dificuldades para superar o Mamarrosa FC, equipa de Oliveira do Bairro que milita na II Divisão Distrital, ao golear por 5-0, avançando para a 2ª eliminatória da Taça Pecol Powertools.

Sabendo que iria defrontar uma equipa de um escalão abaixo, o treinador José Santos procedeu a inúmeras alterações no onze: Bóia, Brito, José Pedro, Malecas, Ramalho, Gabriel Sousa, Rui Fontes alinharam de início.

Mesmo com um onze sem grandes rotinas, o Relâmpago rapidamente carburou o colocou o marcador a trabalhar: Ramalho teve uma tarde de sonho ao anotar um poker. Rui Fontes aproveitou a titularidade para picar o ponto.