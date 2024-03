Relâmpago depende de si próprio

O Relâmpago regressou aos triunfos após dois jogos seguidos a somar empates. Em casa, contra a ADC Sanguedo, os comandados por José Santos apresentaram-se em boa forma e superaram o opositor por 3-1.

A entrada fulgurante dos azuis determinou o curso do encontro: logo aos 2’, Zuca abriu o ativo. Logo de seguida, Ricardo Melo teve de ser substituído por Zé Pedro devido a lesão, mas o ritmo dos ataques não abrandou. Apesar disso, o Sanguedo chegou ao empate por intermédio de André, a aproveitar da melhor forma um atraso que ficou encalhado no relvado pesadíssimo devido à chuva. Ainda antes do descanso, Campas repôs a vantagem para os da casa.

No segundo tempo, o domínio caseiro até se reforçou, com a formação nogueirense a circular a bola de forma mais prática para evitar dissabores devido ao estado do relvado. A juntar à maior força na disputa das segundas bolas, a superioridade foi materializada novamente por Zuca, a fechar o marcador em 3-1. Até final, a equipa continuou a carregar e podia ter feito mais golos. O treinador aproveitei também para dar minutos a atletas menos utilizados.

Com este resultado, o Relâmpago Nogueirense continua a depender só de si para alcançar a tão projetada subida ao escalão de elite do futebol aveirense.