Relâmpago sobe ao Campeonato Sabseg

Relâmpago Nogueirense vence em casa o Carregosense pela margem mínima e garante na última jornada a tão desejada subida ao campeonato de elite de Aveiro.

Entrada forte na partida por parte do Relâmpago, mas pertenceu aos forasteiros a primeira real ocasião de golo, com Tiago Charneca a cabecear rente à trave da baliza de Chico. A equipa do Carregosense estava mais esclarecida, objetiva e com os remates mais perigosos na partida. Leonel Sobral com um remate colocado fez um golo de belo efeito aos 22 minutos.

A equipa da casa acusou o golo sofrido, esteve algo nervosa e demorou a reagir, mas aos 42 minutos, Miguel Mendes cruzou para o segundo poste e Carlos Oliveira a rematar certeiro para o golo do empate.

Na etapa complementar, a equipa da casa voltou a entrar determinada na partida e Zuca desperdiçou uma grande oportunidade de golo nos minutos iniciais. Só a vitória interessava à equipa liderada por José Santos e a sua equipa tudo fez para a conseguir. O momento do jogo aconteceu aos 75 minutos, Zuca do “meio da rua” fez um chapéu de belo efeito, que ditou a remontada no marcador final.

Na parte final, o jogo estava “partido” e com oportunidades de golo em ambas as balizas. Rafael Ramalho e Zuca dispuseram de duas flagrantes ocasiões de golo para sentenciar a partida, mas ambos desperdiçaram.