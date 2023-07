Renato Teixeira comanda Juventude de Fiães

Depois da experiência vivida nos nacionais na época passada a equipa de futsal da Associação Juventude de Fiães prepara a nova época a disputar no Campeonato Grande hotel Luso, tendo anunciado Renato Teixeira como o novo timoneiro da equipa. Fazem também parte da equipa técnica o treinador-adjunto Ricardo Garcês e o treinador de guarda-redes Ivan Cruz.

Quanto à equipa, estão asseguradas as renovações de: Bruno Fernandes, Nelson Oliveira, Mário Silva (Marinho), Fábio Duarte (Fabinho), João Vilaça, João Paiva, João Teixeira, Carlos Almeida (Carlitos) e João Botelho (Chishkala). Até agora, foi anunciada a contratação de João Lucas que jogava no Lamas Futsal, assim como de Rui Ribeiro, um regresso. Foram ainda contratados Ricardo Leite que vem do Saavedra Guedes e João Freitas que alinhava no Mozelos.

Quanto à equipa B, que militou na II divisão, não deverá ser inscrita na nova época, com o clube a optar por uma aposta mais forte na formação.