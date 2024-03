Retrovisor do União de Lamas oficialmente vazio

Num dos confrontos da jornada, o União de Lamas alargou para 11 a vantagem pontual na liderança do campeonato: frente à única equipa que até agora conseguiu derrotar os lamacenses, Lobão-Lamas terminou com 1-2 para os visitantes o confirmou as expectativas: vibrante, intenso, disputado até ao fim.

A equipa de Fernando Pereira adiantou-se rapidamente no marcador: aos 10’, Luís Moreira recuperou a bola, rematou rasteiro fraco, mas Rafael Martins defendeu para a frente e Manu Alves encostou. O Lobão reagiu e esteve perto do empate, com Mica a rematar ao poste (a bola andou pela linha de golo, mas não entrou). Pouco depois, Nuno Dias voltou a mostrar insegurança ao não segurar um livre direto rasteiro. Na segunda parte, novo golo a começar: Manu a dar cartas como pivot, assiste Mesquita que dispara pela esquerda, assistindo Aranha – Rafael voltou a mostrar insegurança. O Lobão viu-se obrigado a arriscar: Yemi ameaçou o 1-2, mas Dias defendeu bem com o pé. Só aos 85’ o jogo reabriu: Esneider bateu um livre lateral rasteiro e Nuno Dias falhou o timing da intervenção, acabando por a bola ressaltar para dentro. O Lobão procurou a igualdade através de cruzamentos, mas a defesa do Lamas deu mais uma demonstração de coordenação e solidez.