Ricardo Pais na Meia Maratona de Lisboa

Realizou-se no passado domingo, 17 de março, em Lisboa, a “33ª EDP Meia Maratona de Lisboa 2024”, com organização do Maratona Clube de Portugal. Esta prova está inserida no calendário da World Atheletics com a chancela “World Atheletics Elite Label”, estando presentes alguns dos melhores atletas de nível internacional. Para além de ser uma das seis meias-maratonas que integra o novo circuito internacional SuperHalfs, que une seis das melhores meias-maratonas do mundo: Berlin, Cardiff, Copenhaga, Lisboa, Praga e Valência.

Foi neste contexto, com a presença de excelentes atletas mundiais, cerca de 13.500, que Ricardo Pais competiu em representação do Caldas de S. Jorge. Mesmo com algum calor num dia de sol primaveril, o atleta caldense esteve em bom plano, conquistando entre os cerca de 3000 seniores o lugar 260º, percorrendo os 21,095m em 01:29:46.