Ricardo Sousa é o novo treinador do CD Feirense. A SAD do Feirense confirmou, esta sexta-feira, a contratação do técnico de 44 anos, natural de S. João da Madeira, para o cargo de treinador da equipa principal, sucedendo a Rui Ferreira.

Nas redes sociais do clube feirense garante que o técnico que treinou o Mafra até fevereiro deste ano, está “preparado para defender o orgulho 𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑙𝑙𝑎”.