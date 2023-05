Rio Largo campeão

Com a vitória sobre o a AD Guetim por 3-0, o Rio Largo, que há muito tinha a subida garantida, conseguiu mais um dos objetivos da temporada, sagrando-se campeão da II divisão de Futebol Popular de Espinho, a duas jornadas do fim da competição.

Os golos que deram a vitória ao Rio Largo foram marcados por Ruben Neiva e Ricardo Oliveira, sendo o terceiro um autogolo.

O clube espinhense tem agora a receção ao GD Idanha e a deslocação a casa do Bairro da Ponte de Anta para fazer a festa.

No jogo que colocou frente a frente segundo e terceiro classificados, foi o GD Regresso que levou a melhor com um golo isolado, marcado já na segunda parte, por José Vítor Silva. Com a vitória, o GD Regresso isola-se no segundo lugar da tabela com mais cinco pontos do que o terceiro que é agora, o Império, em igualdade pontual com o Bairro. Ao perder por 1-0, o GD Outeiros viu as suas aspirações à subida ameaçadas, descendo do terceiro para o quinto lugar, mantendo-se em igualdade pontual com o Cruzeiro que folgou nesta jornada e jogando com o Império no sábado.

Com a folgada vitória por 6-2 perante os Morgados de Paramos, o império de Anta subiu na tabela classificativa e encontra-se agora no terceiro lugar, com direito a subida de divisão, mas não pode falhar nas duas últimas jornadas, com a deslocação ao GD Outeiros e a receção aos Estrelas Vermelhas. Os goleadores de serviço do Império foram Carlos Oliveira, João Oliveira que bisou e Hugo Linhares com um triplete. Para os Morgados marcaram João Paulo Antunes e Rafael Silva. Na próxima jornada os Morgados recebem o Cruzeiro de Silvalde.

Com a vitória por 2-1 perante os Estrelas Vermelhas, o Bairro da Ponte de Anta não descola dos lugares cimeiros da tabela e continua na luta por um dos três bilhetes para a subida de divisão, já que, embora em quarto, está em igualdade pontual com o Império. Na próxima semana, o Bairro recebe o último, mas na última jornada vai a casa do campeão Rio Largo, pelo que a luta será até ao fim.