Rio Largo e Juventude na final da Taça Associação

Nas meias-finais da Taça Associação, a Juventude da Estrada bateu os Leões Bairristas e o Rio Largo a Novasemente, estando definidos os finalistas que disputam a taça a 8 de junho.

A partida entre Leões e Juventude começou equilibrada e com poucas oportunidades de golo. Os Leões foram felizes e mesmo antes do apito para o intervalo abriram o marcador, com um golo de Fausto Magalhães que não deu hipótese ao guarda-redes da Juventude.

A segunda parte abriu com os Leões a controlar, mas um autogolo ditou o empate e tudo mudou. A 10 minutos do fim a Juventude deu a volta ao marcador e voltou a marcar aos 88 e 92 minutos. Diogo Dias, Alexandre Silva e Leonardo Lírio foram os obreiros da remontada paramense.

Quanto ao jogo entre Rio Largo e Novasemente, foi diferente da partida do campeonato, com o Rio Largo a ultrapassar a derrota, apresentando-se com o intuito de ir à final. A Novasemente obrigou a uma grande defesa de Diogo na segunda parte, mas o Rio Largo criou inúmeras oportunidades e o golo de Cristhian, de belo efeito, só pecou por tardio. Cláudio Oliveira ainda cabeceou ao poste, mas bastou um golo para carimbar a presença na final do clube espinhense.