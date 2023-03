Com o empate a uma bola, na partida que colocou frente a frente primeiro e segundo, da 12ª jornada da II divisão do futebol popular espinhense, disputada em Paramos, ficou tudo igual, com o Rio Largo a manter a liderança e o Regresso na sua perseguição.

Marcou para o Regresso, ainda na primeira parte, Rui Miguel Costa. Christian Dias foi o marcador do golo do empate, pelo Rio Largo.