Rodrigo Rodrigues com duplo pódio nacional

Entre os dias 12 e 14 de julho, a natação do SC Espinho esteve nos Nacionais de Juvenis, Juniores e Seniores, organizados pela Federação Portuguesa de Natação, nas Piscinas do Jamor.

As provas contaram com 809 nadadores, em representação de 110 clubes. O Espinho alcançou mínimos de participação com 10 nadadores (7 masculinos e 3 femininos), batendo o recorde de participações.

O grande destaque foi o nadador Rodrigo Rodrigues que alcançou as finais nas cinco provas em que competiu, tendo obtido o terceiro lugar nos 100 e 200m costas. Francisco Santos também se classificou para a final juvenil nos 100m mariposa.

Competiram ainda Mariana Azevedo, Rodrigo Rocha, João Castro, Guilherme Pinto, Manuel Oliveira, Beatriz Moreira, Adriana Trindade e João Neves.