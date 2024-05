Rodrigo Rodrigues em segundo

No fim-de-semana, a secção de natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no XXXV Meeting Internacional de Coimbra, organizado pela Associação Académica de Coimbra, em parceria com a Associação de Natação de Coimbra e a Federação Portuguesa de Natação.

O meeting foi realizado no Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra, com eliminatórias das sessões da manhã e com as finais nas sessões da tarde. Estiveram presentes 224 nadadores, em representação de 40 equipas de Portugal, Equador e Malawi.

O Sporting Clube de Espinho esteve presente com o nadador Rodrigo Rodrigues, na prova dos 100m Costas, onde alcançou o 2º lugar do pódio. Numa tentativa de aproximação ao mínimo de acesso ao Campeonato de Europa de Juniores. Rodrigo Rodrigues nadou também a eliminatória dos 200m Costas.