Rodrigo Rodrigues no pódio na Póvoa do Varzim

No fim-de-semana, a Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no XIII Meeting Internacional de Natação da Póvoa de Varzim. O grande destaque da competição foi para Rodrigo Rodrigues (Júnior), que em quatro provas classificou-se para quatro finais (três finais A e uma final B). Nos 200m Costas foi um dos medalhados, tendo alcançado o terceiro lugar.

A prova organizada pela ANNP – Associação de Natação do Norte de Portugal, em parceria com a FPN – Federação Portuguesa de Natação, se realizou nas Piscinas Municipais da Póvoa de Varzim.

Neste meeting, que foi a primeira prova em piscina longa da época 2022/2023 em Portugal, estiveram presentes estiveram presentes 502 nadadores em representação de 50 clubes portugueses, italianos e espanhóis, entre eles, vários nadadores olímpicos, medalhados europeus e recordistas nacionais.

O Sporting Clube de Espinho esteve presente com sete nadadores.

