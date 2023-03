Rolar Hóquei Clube de Lourosa vence a Taça de Aveiro

O Pavilhão Gimnodesportivo de Maceda, recebeu, no dia 18 de março, a Taça de Aveiro e a Taça Show da Associação de Patinagem de Aveiro, numa organização do Centro Cultural e Recreativo de Maceda. Este evento contou com seis equipas na Taça de Aveiro e seis grupos na Taça Show (Quartetos, Grupos pequenos, Grupo Júnior e Grupo Grande), em representação de nove clubes filiados na referida associação.

O Rolar Hóquei Clube de Lourosa conquistou a Taça de Aveiro com várias vitórias individuais nos respetivos escalões. Em segundo e terceiro lugar ficaram os clubes Centro Cultural e Recreativo de Maceda e o Hóquei Clube da Mealhada, respetivamente.

Sofia Machado, Gabriela Reis, Luana Ferreira, Luana Alecrim, Maria Lopes, Beatriz Fontes, Leonor Moreira, Matilde Pereira e Débora Bernardes foram as atletas do RHCL que constituíram a equipa vencedora da Taça de Aveiro, sob o comando técnico da treinadora Ana Rita Strecht.

O Hóquei Clube da Mealhada, a Associação Desportiva Sanjoanense, o Centro Cultural e Recreativo de Maceda, o Clube Desportivo de Cucujães, o RHCL Rolar Hóquei Clube de Lourosa, o Sporting Clube São João de Ver, Clube de Albergaria, Centro Atlético Póvoa Pacense e Hóquei Clube Viseu foram os clubes presentes nesta competição.