Romariz FC sobe à I Divisão Distrital

A equipa do Romariz FC está de regresso à primeira divisão distrital de Aveiro após a descida de divisão na época anterior. Na última jornada a equipa liderada por Yann Lopes apenas dependia de si para conseguir o objetivo de subida de divisão, mas a sua equipa deslocou-se a um campo difícil e um adversário direto na luta pela subida. No entanto, a equipa do Romariz esteve em bom plano, com o domínio de grande parte da partida e com as melhores oportunidades de golo. Barreira dispôs das melhores ocasiões de golo, mas apenas concretizou uma dessas ocasiões. A equipa do Mosteirô de Arouca ainda empatou, mas os romarizenses souberam segurar este precioso empate, que ditou a desejada subida de divisão.

Foto arquivo