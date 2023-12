Ronda empata em Lourosa

O GD Ronda foi à Academia Forte Paixão, casa da equipa B do Lusitânia de Lourosa empatar a uma bola, numa partida bastante dividida.

Miguel Oliveira foi o marcador de serviço dos guetinenses que com este empate se encontram no 10º lugar da tabela com nove jornadas disputadas.

Na 10ª jornada, o grupo de Guetim joga teoricamente em casa, mas, uma vez que adotou recentemente como seu o Campo Joaquim Domingues da Maia vai receber o ADN Regedoura na sua própria casa, pelas 15.30 horas do próximo sábado.