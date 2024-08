S. João de Ver bate U. Lamas na apresentação

Diante dos seus adeptos, o Sporting Clube São João de Ver continuou a aquecer os motores para o regresso à Liga 3. No Estádio do Ervedal, na partida de apresentação dos malapeiros, o convidado foi o vizinho União de Lamas, que esta época regressará aos campeonatos nacionais.

Fixem este nome: João Victor. Veio da Académica de Coimbra (onde marcou 6 golos na época passada) e vai para a quarta época em Portugal. O ponta de lança brasileiro apontou os dois golos da vitória do S. João de Ver por 2-1.

Ainda na primeira parte, o reforço malapeiro abriu o marcador para a equipa que atuou de branco, com o seu equipamento alternativo.

Na segunda parte, houve um golo para cada lado, com o 2-0 a chegar primeiro ao golo, tendo só depois a formação lamacense reduzido para 2-1, o resultado final da partida.

Recorde-se que o São João de Ver se encontra numa fase mais adiantada da sua pré-época, uma vez que irá entrar em ação já no próximo domingo, dia 4, diante do vizinho Lusitânia de Lourosa, no Ervedal. Na última semana, os leões apresentaram três jogadores oficialmente: o médio defensivo Paulo Lima (ex-Vitória de Setúbal), o defesa lateral Jota (ex-Dumiense) e o médio João Batista (ex-Sintrense).

Já o União de Lamas ainda se encontra a montar o seu plantel para o arranque das competições oficiais, que só ocorrerá a 18 de agosto, num encontro em casa contra o Sporting Clube de Coimbrões.