S. Vicente Pereira com melhor exibição da época

A qualidade individual e o coletivo enfim encontraram-se na mesma tarde: o São Vicente de Pereira recebeu e goleou o Carregosense por 4-1, num jogo em que o segundo classificado do campeonato agradeceu a ligeireza no marcador.

A formação de David Rocha entrou em campo num falso 4x4x2, com Diogo Sá a cair em diagonais meio-direita, o que obrigou Luís Miguel Martins a ajustar taticamente. E nem esmo a saída precoce por lesão de João Carvalho abalou a dinâmica: Zé Gonçalves entrou com a velocidade que o caracteriza e nunca deixou a defesa carregosense descansada.

Pikas foi o primeiro a marcar: confusão dentro da grande área após um canto de Viditos, com Pedro Justo a ficar mal na fotografia. O 2-0 chegou por Zé Gonçalves: grande lance de Luís Pinto a assistir o extremo. Depois do intervalo, o Carregosense teve a sua melhor fase no jogo, materializada por Nuno Soares, assistido por Tintim. Mas o dia era dos corvos e, a meia hora do fim, Diogo Sá respondeu afirmativamente a um cruzamento bem medido de Kelvin. Já depois de algumas alterações, Luís Pinto, uma dor de cabeça constante para os adversários, coroou a sua exibição com o 4-1, assistido pelo recém-entrado Hugo Malheiro.