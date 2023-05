S. Vicente Pereira comemora 47 anos de existência

A Associação Recreativa e Cultural São Vicente Pereira completou 47 anos de vida no passado dia 3 de maio e, no sábado, celebrou a data numa gala realizada na Quinta do Lano, em Mosteirô.

Na cerimónia foram entregues os prémios relativos aos melhores jogadores desta época, por votação dos adeptos. O defesa Seminha foi o jogador do ano, Rúben Sousa o melhor guarda-redes, e a melhor equipa técnica foi a do escalão petizes, liderada por Joca.

Em declarações ao N, Gino Azevedo, presidente do clube, congratulou-se pelas 200 pessoas que marcaram presença na gala. Quanto às expetativas para o próximo ano, estão o regresso ao campeonato Sabseg, a maior aposta na formação e o melhoramento das infraestruturas do clube.