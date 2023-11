Sábado há dérbi na capital do voleibol

Em fim-de-semana de jornada dupla, Sporting de Espinho e Associação Académica de Espinho disputaram uma partida fora e outra em casa.

No sábado os academistas deslocaram-se a casa dos vizinhos do Esmoriz Ginásio Clube onde conseguiram uma importante vitória por 1-3. No domingo, numa emocionante partida a Associação Académica de Espinho perdeu por 2-3 com o Fonte Bastardo no seu pavilhão.

Quanto ao Sporting de Espinho recebeu o Castelo da Maia e perdeu por 1-3. No domingo, o Sporting de Espinho disputou a partida da nona jornada em casa do Ginásio de Santo Tirso, vencendo por 3-0.

Para o próximo fim-de-semana disputa-se a 11ª jornada da Liga Una com o dérbi da capital do voleibol, marcado para as 18 horas de sábado no renovado Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis.