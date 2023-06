Após se sagrar vice-campeão no Campeonato Sabseg, o União de Lamas deu um voto de confiança ao técnico Fábio Pais, renovando o contrato por mais uma temporada.

Proveniente da equipa técnica do São João de Ver, esta foi a primeira experiência de Fábio Pais como treinador principal. Ao comando dos lamacenses, posto que assumiu com apenas 28 anos, alcançou o segundo lugar do campeonato de elite aveirense, ficando apenas a um ponto do campeão Florgrade.