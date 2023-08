Fiães SC regressa ao trabalho com muita juventude

O Fiães Sport Clube, esta época ao comando de Bruno Batista, apresenta-se ao trabalho para atacar uma boa classificação no Campeonato Sabseg com muitas novidades. São 16 as caras novas no Bolhão, o que exigirá à equipa técnica construir uma equipa praticamente do zero, depois das nove saídas até agora confirmadas. Eis um breve resumo das movimentações dos fianenses até ao momento.

Renovações: Fernando Príncipe (médio), Fábio Novo (avançado), Raúl Martins (defesa).

Entradas: Kevin (extremo, ex-Florgrade), Marco Sá (guarda-redes, ex-Florgrade), Pedro Freitas (avançado, ex-SC Vila Real), Lucas Sousa (médio, ex-Rio Tinto), Filipe Podstawski (médio, ex-Rio Tinto), Paulo Monteiro (avançado, ex-CD Cinfães), Lucas Oliveira (defesa lateral, ex-SC Espinho), Carlos Eduardo (lateral direito, ex-Dragões Sandinenses).

Promoções a seniores: Zé Luís (avançado), João Santos (defesa), Gutti (médio), Sandro Leite (extremo), Simão Santos (médio), Tiago Ribeiro (guarda-redes), Leo Pinto (médio), Paulinho (extremo).

Saídas: Anderson Pereira (Fermentelos), Afonso Vilas Boas (SC Espinho), Nuno Nunes (Gondomar), Letz (ADC Lobão), Mica (ADC Lobão), Gabriel Borsatto (Vila Real), Carlos Madureira (Vila Real), Janico (Sertanense), Mateus Arence (Oliveira do Bairro).