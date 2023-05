Florgrade mete a sexta

Líder fecha fase com seis vitórias seguidas

No Parque do Buçaquinho, o Florgrade FC continua sem derrotas na fase de campeão, vencendo a Ovarense por 2-1.

Mesmo antes do descanso, Konneh Issaya desbloqueou o placard para o líder do campeonato. A meio da segunda parte, Ricardo Barros fez o 2-0 para o Florgrade. A equipa visitante reduziu imediatamente a seguir, por intermédio de Gonçalo Semedo. Os corticeiros seguraram o resultado até ao fim, confirmando a sexta vitória consecutiva. Por seu turno, a Ovarense continua sem ganhar fora nesta fase, ocupando o sexto lugar, com 30 pontos.