SAD do Feirense apoia ação solidária do Leixões

A SAD do Feirense associou-se ao Leixões numa ação solidária denominada “Mundo da Flor”. Os dois clubes defrontam-se, em Matosinhos, no próximo sábado e a receita da bilheteira reverte a favor de uma menina de quase 2 anos que sofre de uma doença rara, metabólica e genética chamada Aciduria D-2 Hidroxiglutárica.

Os fogaceiros têm uma forte tradição no apoio a causas sociais e solidárias e, desta vez, mostraram todo o seu ‘fair play’ a abraçar uma ação do seu adversário, apelando à presença dos seus sócios e adeptos no Estádio do Mar, também para ajudar a Maria Flor. Estão ainda previstas mais iniciativas de apoio à menina por parte da SAD do Feirense que ainda não foram reveladas.

Com 80 casos no mundo inteiro, a doença Aciduria D-2 Hidroxiglutárica afeta o desenvolvimento (visão, audição e movimentos musculares estão limitados) e a criança precisa de terapias constantes, tais como – fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala alguns materiais e equipamentos, para que possa ganhar o maior número de capacidades possíveis para ter uma vida melhor.

Quem quiser ajudar a Maria Flor e pode fazer um donativo através do IBAN: PT50001000006218129000163.