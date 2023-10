SAD paga no imediato 150 mil euros ao Feirense: restante será discutido em tribunal

Foi necessário recorrer ao espaço da bancada central do Estádio Marcolino de Castro para receber todos os sócios que fizeram questão de marcar presença na Assembleia Geral Ordinária do Clube Desportivo Feirense, realizada na passada quinta-feira.

Todos os pontos da ordem de trabalhos foram aprovados pelos associados, não sem algum frisson admitido pelo próprio presidente do clube. O Relatório e Contas da época 2022/2023 foi aprovado com 78 votos a favor, 15 abstenções e um voto contra.

Um dos pontos de maior discussão tinha que ver com a possível parceria com o recém-criado CD Feirense 1918. “Apesar da larga maioria dos sócios se ter mostrado a favor de uma parceria”, referiu Rodrigo Nunes ao N, o ponto não chegou a ir a votação uma vez que Miguel Bernardes, o mentor do projeto, optou por retirá-lo. O Feirense 1918 fica assim, para já, sem efeito, tal como já se perspetivava a partir do momento em que o clube não constou do sorteio da II Divisão Distrital.

O outro assunto de maior interesse desta assembleia prendia-se com a deliberação sobre o acordo realizado com a SAD do clube, a respeito das dívidas pendentes. Assim, o CD Feirense recebe, no imediato, 150 mil euros por decisão do tribunal – valor que a SAD transferiu para o clube dentro do prazo estipulado. “Os restantes 479 mil euros ficam para já depositados em tribunal e, nos trâmites legais, o juiz decidirá o destino desse valor, sendo que quer Feirense quer SAD irão esgrimir os seus argumentos.”, completou o presidente do CD Feirense.