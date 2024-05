Sanguedo anuncia retirada do campeonato

O União da Mata está nas meias-finais da Taça Cidade de Esmoriz. Em Sanguedo, a equipa de Santa Maria de Lamas foi a única a comparecer ao encontro, resultando em vitória por 0-3.

O CVP Sanguedo, em comunicado, justificou a ausência no encontro em comunicado oficial. A direção anunciou, “após longa reflexão”, dar “por terminada a sua participação na Liga de Futebol Popular de Ovar, após 10 anos de ligação”. Os responsáveis da equipa explicaram que a respeitabilidade do clube foi colocada em casa: “A nossa instituição tem como pilares respeito, transparência, rigor, neutralidade e equidade de tratamento, valores de que jamais iremos abdicar, sendo notória a degradação dos mesmos nesta Liga, e principalmente nas pessoas que a representam. Numa fase decisiva da época, onde nos encontrávamos em disputa dos 3 títulos, as últimas decisões que nos foram impostas, dentro e fora das quatro linhas, não nos permitem lutar de igual forma, honrando os nossos valores e, nem sequer, nos concentrarmos naquilo que é o nosso único objetivo: jogar futebol. Não nos sendo permitido sequer exercer o direito de defesa, protegeremos sempre os nossos, e acima de tudo as pessoas que nos representam, elevando o símbolo que trazemos ao peito. Nada nem ninguém, estará acima dos valores que esta instituição representa.”, pode ler-se.

Em resposta, a Liga Caracal esclarece que “todos os membros desta liga são tratados de forma igualitária”, lembrando que “os nossos regulamentos foram aprovados em assembleia por unanimidade”. Em nota final, a direção da competição promete “tomar todas as medidas necessárias e justas para preservar a reputação desta associação”.