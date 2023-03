São Paio de Oleiros no pódio em Avis

A secção de Atletismo do Grupo Desportivo de S. Paio de Oleiros marcou presença no campeonato nacional de corta-mato curto que se disputou em Avis, a 18 de março, com sete atletas, destacando-se o segundo lugar obtido por Manuel Valente, no escalão de veteranos M60.

Além de Manuel Valente, competiram em Avis pelo GD S. Paio de Oleiros, os seniores Telmo Nascimento, Manuel Belinha e Rui Alves e os veteranos Armando Bastos (M45), Avelino Freitas (M45) e Valdemar Alves (M60).

A equipa ficou na 22ª posição em seniores e em 15º em veteranos.

Recorde-se que o Grupo Desportivo de S. Paio de Oleiros é uma coletividade que já conta com quase 35 anos de existência, tendo, na sua secção de atletismo 17 atletas filiados na Federação Portuguesa de Atletismo.