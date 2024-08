SC Esmoriz com Taça Matateu a 31 de agosto

O Sporting Clube de Esmoriz continua a preparar a época 2024/25 tendo apresentado a equipa técnica, reforços e as datas dos jogos de preparação, que culminam com a Taça Matateu disputada a 31 de agosto perante o Florgrade FC.

Quanto a renovações, o SC Esmoriz já oficializou a permanência da equipa técnica que continua a ser liderada por Pedro Alves, acompanhado por Vítor Ferro e Fernando Silva.

No plantel foi anunciada a continuidade do jovem Tiago Bernardes, do guarda-redes de 24 anos Bruno Maia, de Dinis, Tavares, Farias, Sousa, Paulinho, Gustavo Brenha, Rúben Fonseca, e Takeshi.

Quanto a contratações, as últimas novidades são o avançado Ivo Lucas e o médio Hudson Felipe. Ivo Lucas, de 27 anos, chega do FC Foz da Divisão de Elite do Porto, tendo passagens pelo Leça FC, Fiães SC e SC Espinho. Por seu turno, Hudson Felipe é um médio brasileiro de 28 anos que na época passada experimentou o futebol albanês (AF Luftetari da III Divisão).

Estes reforços juntam-se a outros já confirmados: guarda-redes – Tiago Ribeiro (Fiães SC); defesa – Carlos Eduardo ou “Edu” (Fiães SC), Duarte Dias (CCR Válega); médios – João Ruela (Avanca), Kawan (Brusque do Brasil); avançados – Schuster (Dragões Sandinenses), Wesley (CD Cinfães).

A pré-época inicia-se em agosto e Pedro Alves irá orientar, pelo terceiro ano consecutivo, a equipa da Barrinha, procurando manter o clube na elite do futebol aveirense, estando já previsto diversos jogos-treino com: sub-19 CD Feirense (10 agosto), SC Canidelo (13 agosto), AD Grijó (15 agosto), CF Oliveira do Douro (21 agosto).

No fim-de-semana de 24 e 25 de agosto os guerreiros da Barrinha vão participar no Torneio Relâmpago Nogueirense e para encerrar o mês a equipa sénior será, como é tradição, apresentada antes da disputa da Taça Matateu marcada para as 16horas de 31 de agosto, tendo como adversário o Florgrade FC.

Foto: SC Esmoriz