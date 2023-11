SC Esmoriz soma ponto na luta pela permanência

O SC Esmoriz somou mais um ponto na luta pela permanência: os homens de Pedro Alves empataram 1-1 frente ao Bustelo. Desde logo com ascendente sobre a bola, o Esmoriz chegou à vantagem aos 17’: Rúben Martins, sem oposição, disparou em arco ao ângulo. O incentivo moral não foi materializado com mais golos, e acabou por pagar caro. No início da segunda parte, Barreiro soltou-se de marcação pela direita e cruzou para João Soares, a atirar de primeira rasteiro. Pouco depois, Tiago Bernardes, foi expulso após má entrega do guardião. A equipa não deixou de ir à procura da vitória, mesmo em inferioridade (Dinis ainda atirou ao poste).