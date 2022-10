SC Espinho anuncia reforço para o ataque

Mateus Rodrigues Nunes, ex-Paivense, foi anunciado esta quarta-feira pelo SC Espinho como reforço para a época 2022/23. Na temporada passada, o avançado marcou nove golos e distribuiu 10 assistências em 35 jogos.

O extremo brasileiro, de 29 anos, coleciona passagens por outros clubes portugueses, como Oliveira do Douro, FC Pedras Rubras, São Lourenço do Douro e AD Sanjoanense. Também jogou na Suíça, ao serviço do NK Pajde e FC Azzurri.

A temporada mais goleadora da carreira foi em 2016/17, quando marcou 26 golos em 33 partidas pelo São Lourenço do Douro.