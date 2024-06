SC Espinho com 28 Pódios no Interdistrital de Verão

Nos dias 21, 22 e 23 de junho, a Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Campeonato Interdistrital de Verão Juvenis, Juniores, Seniores e Absolutos, com 13 nadadores (9 masculinos e 4 femininos). Em destaque estiveram os nadadores Adriana Trindade, Francisco Santos, Guilherme Pinto, Mariana Azevedo, Rodrigo Rocha e Rodrigo Rodrigues por terem alcançado pódios interdistritais individuais.

Neste campeonato organizado pelas Associações de Natação do Centro Norte de Portugal, Coimbra e Leiria e realizado nas Piscinas do Complexo Olímpico de Coimbra, Rodrigo Rodrigues foi campeão interdistrital júnior nos 50 e 100m Costas (1º Absoluto e 1º ANCNP em ambas), 100 e 200m Livres (2º Absoluto e 1º ANCNP em ambas), vice-campeão nos 50m Livres (1º ANCNP) e 3º lugar nos 50m Mariposa (1º ANCNP).

Francisco Santos sagrou-se vice-campeão nos 50 e 200m mariposa (1º ANCNP), terceiro nos 100m mariposa (2º ANCNP) e 4º lugar nos 100m Livres (2º ANCNP). Mariana Azevedo sagrou-se vice-campeão j uvenil B nos 50 e 100m bruços (1º ANCNP em ambas). Adriana Trindade sagrou-se vice-campeã j uvenil B nos 200m costas (1º ANCNP), terceiro nos 50m costas e 50m mariposa (2º e 1º ANCNP, respetivamente), 5º lugar nos 100m costas (2º ANCNP) e 25º lugar nos 50m livres (9º ANCNP). Rodrigo Rocha sagrou-se vice-campeão s énior nos 50m bruços (3º lugar Absoluto e 1º ANCNP), terceiro nos 200m Bruços (1º ANCNP) e 4º lugar nos 100m Bruços (1º ANCNP). Guilherme Pinto (Júnior) alcançou o 3º lugar nos 200m Mariposa (1º ANCNP), 4º lugar nos 200m Livres (3º ANCNP), 7º lugar nos 50 e 100m Mariposa (3º e 2º ANCNP, respetivamente) e 8º lugar nos 100m Livres (4º ANCNP).

Em provas coletivas, os nadadores Francisco Santos, João Castro, João Neves e Manuel Oliveira sagraram-se campeões interdistritais juvenis A nos 4x100m Estilos (1º ANCNP) e vice-campeões interdistritais juvenil A nas provas de 4×50, 4×100 e 4x200m livres e 4x50m estilos (2º ANCNP). Os nadadores Adriana Trindade, Guilherme Martins, Mariana Azevedo e Oleksandr Sadovnikov alcançaram o terceiro lugar nos 4x50m Livres Misto Juvenil B (2º ANCNP) e 4º lugar nos 4x50m Estilos Misto Juvenil B (2º ANCNP).

João Castro (Juvenil A) ficou em quarto lugar nos 50 e 100m mariposa (3º ANCNP em ambas), 5º lugar nos 50m livres (4º ANCNP) e 8º lugar nos 100m livres (4º ANCNP). Manuel Oliveira (juvenil A) classificou-se em 4º lugar nos 50m Livres (3º ANCNP), 6º lugar nos 100m Livres (3º ANCNP), 8º lugar nos 50m Costas e 50m Mariposa (6º e 5º ANCNP, respetivamente) e 10º lugar nos 200m Livres (7º ANCNP). Beatriz Moreira (Juvenil B) ficou em 5º lugar nos 200m Costas (2º ANCNP), 6º lugar nos 100m Costas (3º ANCNP), 10º lugar nos 800m Livres (4º ANCNP) e 11º lugar nos 50m Costas (4º ANCNP). Leonor Rocha (Júnior) obteve o 5º lugar nos 1500m Livres (3º ANCNP), 6º lugar nos 800m Livres (4º ANCNP), 10º lugar nos 100m Bruços (9º ANCNP) e 13º lugar nos 400m Livres (9º ANCNP). Guilherme Martins (Juvenil B) classificou-se em 5º lugar nos 50m Mariposa (2º ANCNP), 8º lugar nos 100m Mariposa (1º ANCNP), 10º lugar nos 100m Livres (5º ANCNP), 11º lugar nos 50m Livres (6º ANCNP) e 16º lugar nos 200m Livres (8º ANCNP). João Neves (Juvenil A) ficou em 6º lugar nos 50 e 100m Costas (4º ANCNP em ambas), 7º lugar nos 200m Costas (5º ANCNP) e 9º lugar nos 50m Livres (7º ANCNP).

No final da competição foram alcançados 28 Pódios Interdistritais (7 de ouro, 3 de prata e 8 de bronze), 38 Pódios ANCNP (17 de ouro, 13 de prata e 8 de bronze), 28 recordes pessoais e 9 recordes do clube.