No passado sábado, a Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no II Torneio 1ª Braçada, organizado pela Associação de Natação do Centro Norte de Portugal. A prova foi realizada nas Piscinas do Complexo Desportivo Paulo Pinto, em São João da Madeira.

Estiveram presentes 126 nadadores, em representação de 11 clubes. O Sporting Clube de Espinho esteve presente com 15 nadadores (6 masculinos e 9 femininos).

Leia o artigo completo na última edição do Jornal N